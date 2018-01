Juriul IFOY a nominalizat finalistii premiilor International Forklift Truck of the Year pentru 2018. Este vorba de 13 echipamente si solutii de la BYD, Jungheinrich, Liebherr, J. D. Neuhaus, Still, Gebr.Schulte, Wegard si Witron.

In februarie, finalistii vor parcurge cea de-a doua etapa, in cadrul Zilelor internationale de testare IFOY. Gradul de inovatie va fi analizat de specialistii Institutului Fraunhofer de Logistica si Flux al Materialelor (IML) din Dortmund, de cei ai Catedrei de Logistica Tehnica de la Universitatea din Dresda si ai Catedrei pentru Elementele Mecanice si Logistica tehnica de la Universitatea Helmut Schmidt din Hamburg. „Numai cei care isi depasesc competitorii directi in ceea ce priveste inovatia pot fi cei mai buni din lume“, explica Anita Würmser, presedintele juriului IFOY.



Castigatorul fiecarei categorii va fi ales de catre juriul IFOY, format din 26 de jurnalisti din 18 tari, care vor testa la Hanovra dispozitivele nominalizate, evaluand calitatea, tehnologia, designul, ergonomia, manevrabilitatea, siguranta, rentabilitatea si sustenabilitatea inovatiilor.

Ceremonia de premiere va avea loc in seara de deschidere a targului de intralogistica, CeMAT, la Hanovra.



Nominalizatii la premiile IFOY 2018 sunt:

Categorie: Stivuitoare cu contragreutate

• ECB50C, BYD

• RX 20, Still (electric)



Categorie: Echipamente de depozit

• ECE 225 cu easyPILOT, Jungheinrich (electric)

• EZS 7280 - tractor de mare putere, Jungheinrich (electric)

• OPX-L 16 - picker orizontal, Still (electric)

• Wegard Trail - transportor modular, Wegard (electric)



Categorie: Macarale si echipamente de ridicare

• JDN mini Air Hoist 500, J. D. Neuhaus

• MK 140, Liebherr (electric)



Categorie: Special of the Year

• Sistemul de incarcare a bateriilor SLH300, cu tehnologii incrucisate, Jungheinrich

• Rafturi MULTIplus 150, Gebr. Schulte

• Volan de directie EASY Drive, Still



Categorie: Solutii integrate pentru depozitare

• Extinderea live a depozitului central al Keller & Kalmbach, Jungheinrich

• migrolino - flexibilitate maxima pentru logistica omnichannel logistics, Witron



