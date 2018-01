Galerie foto/video 2

Axis Commuications lanseaza primele camere termice din seria P, unul dintre avantaje fiind ca acopera mai multe medii de activitate decat pana acum, adaugand capabilitati de imagistica termica sistemelor mici si medii cu bugete limitate, precum scoli, unitati de ingrijire sau comercianti independenti, facilitand detectia intruziunii si identificarea incidentelor, fara a compromite identitatea indivizilor.



Tehnologia termica este recunoscuta pentru abilitatea sa de a furniza detectie precisa, cu un procent scazut de alarme false, dar imagistica termica de calitate a presupus pana acum costuri care depaseau posibilitatile organizatiilor cu bugete limitate, arata compania intr-un comunicat de presa, prin care afirma ca situatia se schimba odata cu lansarea noilor solutii Axis. „In mediile unde viata privata a indivizilor primeaza - cum se intampla in general in cazul scolilor si unitatilor de ingrijire - imagistica termica detecteaza incidentele fara a dezvalui detaliile personale ale celor din imagine. Impreuna cu solutiile de analiza, aceste noi camere pot declansa alarme, alertand personalul responsabil sa intervina rapid“, a declarat Martina Lundh, Global Product Manager Axis Communications. Camerele dispun de solutii de analiza incorporate, precum AXIS Video Motion Detection, care poate declansa o alarma in cazul detectarii intr-o zona prestabilita a unui obiect aflat in miscare. Camerele suporta totodata si AXIS Camera Application Platform care asigura compatibilitate cu o gama larga de aplicatii externe. AXIS P1280-E este disponibila prin canalele de distributie Axis din decembrie 2017, iar AXIS P1290 va fi disponibila de la inceputul primului trimestru al anului 2018, mai arata sursa citata.