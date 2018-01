Galerie foto/video 1

A fost extrasa prima cantitate de petrol din perimetrul Catcher, Marea Britanie, anunta Grupul MOL. In lunile urmatoare, se asteapta ca productia sa creasca in etape, mai intai din perimetrul petrolier Catcher, iar apoi din Varadero si Burgman. Partenerii in acest proiect sunt Premier Oil (50%, operator), Cairn (20%) si Dyas (10%).

Proiectul Catcher Development se afla in centrul Marii Nordului din Marea Britanie, la aproximativ 180 km de coasta de nord-est a Scotiei si include trei sectoare separate - Catcher, Burgman si Varadero, se arata intr-un comunicat al companiei. Depozitele se afla la o adancime de aproximativ 93 de metri, urmand a fi exploatate prin 19 sonde submarine. In prima faza au fost deja forate, dotate si conectate 12 sonde, prin intermediul infrastructurii submarine, la platforma plutitoare de productie, depozitare si descarcare (FPSO) de ultima generatie. A doua etapa de foraj este in curs de desfasurare, in prezent fiind construit cel de-al 14-lea put petrolier.



Constructia platformei plutitoare de productie, depozitare si descarcare (FPSO) a inceput in Japonia, prima bucata de otel fiind taiata in ianuarie 2015. In august 2016, corpul navei a fost remorcat in Singapore, la santierul naval Benoi al companiei Keppel, pentru dotarea cu echipamentul de la suprafata. Dupa finalizarea partii mecanice, in august 2017, nava a fost remorcata in Marea Nordului si instalata in octombrie. Platforma plutitoare de productie, depozitare si descarcare (FPSO) este detinuta de BW Offshore. Aceasta are 240 de metri lungime, 50 de metri latime, o adancime de 27 metri. Cantareste peste 56.000 de tone, are o capacitate de stocare de 650.000 de barili de petrol si gazduieste aproximativ 120 de muncitori, mai arata sursa citata. Petrolul extras va fi descarcat in cisternele de pe platforma plutitoare de productie, depozitare si descarcare (FPSO) in timp ce gazul va fi exportat prin instalatiile Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL).