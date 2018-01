In 2017, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 313.883 de autovehicule, in scadere fata de 2016, atunci cand au fost produse 320.457 de unitati, se arata intr-un comunicat transmis recent de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania (ACAROM).



„La cele de mai sus se adauga SKD-uri (caroserii semiasamblate cu destinatia Algeria), in volum de 45.036 de unitati, fata de cele 42.193 de unitati produse la nivelul anului 2016”, potrivit sursei citate. „Dinamica productiei de vehicule, 2017 compativ cu 2016, este datorata in principal derularii etapelor de pregatire de fabricatie pentru noul model Dacia Duster si pentru noile variante ale modelelor Logan si Sandero”, precizeaza ACAROM. Pe modele, in 2017 uzina de la Mioveni a produs 205.565 de unitati Dacia Duster, 40.837 de unitati Dacia Sandero, 34.935 de unitati Dacia Logan MCV si 32.546 de unitati Dacia Logan.