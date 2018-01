Galerie foto/video 2

La sfarsitul anului trecut, China a inaugurat in provincia Shandong, in apropierea orasului Jinan, prima sectiune de autostrada, de un kilometru, realizata din panouri solare.

Echipamentele sale - luminile si semnele rutiere, camerele de supraveghere, automatele de taxare - sunt alimentate cu energie fotovoltaica solara care acopera 5.875 km², potrivit autoritatilor locale, citate de site-ul xinhuanet.com. Panourile sunt acoperite cu un strat de asfalt transparent care le protejeaza si permite rularea in conditii similare unui drum obisnuit.



La doar sase zile de la inaugurare, s-a constatat insa disparitia unei bucati din drum. Autoritatile spun ca valoarea economica a materialelor si a panourilor fotovoltaice furate nu ar justifica efortul. Se sugereaza in schimb ca o echipa de profesionisti ar fi inlaturat bucata de drum cu scopul de a studia si prelua tehnologia.

In viitor, autoritatile chineze intentioneaza, de asemenea, sa dezvolte un sistem care sa permita masinilor electrice sa se reincarce prin simpla deplasare pe sosea, potrivit informatiilor furnizate de agentia chineza de stat CCTV +. China, care si-a propus sa reduca semnificativ poluarea aerului.