09.01.2018

China a anuntat in iulie anul trecut ca de la 1 ianuarie impune restrictii de calitate mult mai stricte asupra cartonului importat, dar si interzice importul a 24 de tipuri de deseuri, ca parte a efortului presedintelui Xi Jin Ping de a curata China din punct de vedere ecologic.



Cu alte cuvinte, noile standarde de calitate presupun acceptarea de catre China a cartonului numai daca materialul este aproape complet necontaminat cu alte deseuri: ratele de contaminare trebuie sa fie mai mici de 0,5% fata de 1,5% cat era inainte. Deci, cartonul care inca contine capse sau este murdar ar putea fi respins si trimis inapoi pe navele de transport in tarile de origine. Mai multe tari, printre care SUA si Marea Britanie, exporta milioane de tone de carton si alte deseuri catre China in fiecare an pentru reciclare, dar unele sau toate acestea ar putea fi respinse in conformitate cu noile restrictii.

Linia de containere Maersk a raportat deja o scadere a incarcaturii de deseuri in China chiar inainte de schimbarile din 1 ianuarie, insa a asteptat o anumita masura de revenire, pe masura ce exportatorii se vor adapta la noile reglementari.

Alte linii, cum ar fi Hapag-Lloyd, le-a spus clientilor inca din septembrie anul trecut ca vor inceta sa accepte incarcatura de resturi de plastic si deseuri de hartie din Europa, SUA si Asia care urmeaza sa ajunga in porturile chineze dupa 31 decembrie. Peter Sand, analist sef al companiei de transport maritim Bimco, a subliniat ca schimbarile nu au insemnat interzicerea totala a deseurilor importate, ci importul a 24 de tipuri de deseuri cele mai daunatoare si cele mai poluante, de la deseurile de uz casnic din plastic pana la hartie nesortata si materiale textile reciclate la zgura.

Din perspectiva transportului maritim, Sand a remarcat ca restrictiile din China sunt „de fapt o bariera in calea comertului“, si ca urmare Organizatia Mondiala a Comertului si-a anuntat membrii si a dezbatut pe larg aceasta interdictie. „Deseurile de hartie, in special, dar si resturile de materiale plastice si de metal se numara printre cele mai importante incarcaturi de retur pentru transportul de containere", a declarat Sand Lloyd's Loading List. „In a doua jumatate a lui 2017, dupa anuntarea interdictiei, comertul cu China care implica materiale acum interzise a inceput deja sa scada. Pana la inceputul lui 2018, multe linii au incetat sa accepte marfuri de acest fel destinate unui port chinezesc. Nu numai liniile de containere sunt afectate de acest lucru, ci si transportul pe uscat in regim vrac, dar si cel de fier vechi din intreaga lume. China este cel mai mare importator de multe deseuri - un model comercial care a crescut de zeci de ani“.