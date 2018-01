News | 2018

09.01.2018

Masura urmeaza sa se aplice de la 1 iulie pe 400.000 km de drumuri secundare fara separator central si a fost luata din cauza ca din 2014 incoace mortalitatea pe sosele a tot crescut in aceasta tara, in 2017 fiind cu 0,9% mai multe decese decat in 2016.



In 2016 circa 55% din accidentele mortale din Franta (1.911 persoane decedate in trafic, dintr-un total de 3.477) au avut loc pe drumurile cu sens dublu, majoritatea limitate la 90 km/h. Iar pentru 32% dintre ele de vina a fost viteza prea mare sau neadaptata conditiilor de drum, astfel ca, in opinia expertilor din Consiliul National de Securitate Rutiera si a guvernului, o scadere de 10 km/h ar permite salvarea a 200-400 de vieti/an.

De altfel, Bernard Cazeneuve, ministrul afacerilor interne, a lansat in 2015 un experiment pe 81 km de drumuri. Dar, desi acesta s-a incheiat pe 1 iulie 2017, rezultatele nu au fost inca anutate public.