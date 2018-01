News | 2018

In cazul autobuzelor si autocarelor riscul de desprindere a rotilor este destul de mare - statisticile arata ca zilnic apar 50 de astfel de incidente in intreaga lume, unele dintre ele provocand accidente grave sau chiar mortale - din cauza numarului semnificativ de kilometri parcursi de acestea, dar si a vibratiilor, incarcarii, uzurii si deplasarii provocate de fortele dinamice.



De aceea Comisia Europeana a impus folosirea unui sistem mai sigur de prindere a rotilor, iar compania Sécuriveur este printre primele care l-a realizat, permitand astfel ca, datorita capacului adaptat, sistemul de inchidere securizata sa fixeze mai bine bolturile, impiedicand desfacerea lor si desprinderea rotii. Capacul a intrat in productia de serie in 2017, a fost brevetat pentru Europa si medaliat cu aur la Salonul International al Inventiilor de la Geneva si la Salonul de Inventii de la Lyon si este disponibil spre vanzare din acest an. Solutia se adapteaza la orice vehicul, dar instalarea trebuie facuta de un concesionar, asa cum cer asiguratorii, deoarece fiecare sistem de inchidere este conceput in functie de roata si de numarul de bolturi. Pe de alta parte, asiguratorii accepta sa scada prima asigurarii de risc si transportatorii nu mai au cheltuieli de strangere a bolturilor, deci investitia aduce si beneficii financiare.