News | 2018

09.01.2018 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Ekol Logistics a patruns pe piata din Suedia de la inceputul acestui an, sub denumirea „Ekol Nordics“, aceasta fiind cea de-a 16-a tara in care exista filiale ale companiei. Aici compania va oferi transport international in regim complet, partial si de grupaj. Pentru inceput, vor fi conectate Tarile Nordice cu Turcia, Orientul Mijlociu si tarile in care exista filiale Ekol, iar apoi se vor crea conexiuni cu intreaga Europa. La inceput, compania se va concentra in aceasta regiune pe industrii precum automotive, electronice, hartie si lemn. In urmatorii doi ani, compania isi propune sa ajunga aici la 30 de angajati si la o cifra de afaceri de 30 de milioane de euro. Pentru a doua jumatate a lui 2018, Ekol Nordics planuieste sa furnizeze servicii de transport maritim pe distante scurte dinspre si catre regiunea mediteraneana.



Compania detine 6 nave Ro-Ro, 2 porturi si opereaza 48 de block trains pe saptamana. Unul din block trains pleaca din Trieste, Italia catre Kiel, Germania si este dedicat volumelor pietei nordice, iar compania are in plan sa creasca numarul si frecventa acestui tren in viitorul apropiat. Aceasta conexiune intermodala leaga Tarile Nordice de sudul Europei si Turcia.