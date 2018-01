News | 2018

09.01.2018 / Trafic Media Detalii

Potrivit Ministerului Transportului din Germania, in zona Baden-Wuerttemberg lipsesc aproximativ 2.500 de locuri de parcare. Cea mai mare nevoie este de-a lungul autostrazilor A5, spre Elvetia, si de-a lungul A6 si A8. Dupa furnizarea a aproximativ 130 de locuri noi de parcare pentru camioane in 2017, Germania intentioneaza sa rezolve in continuare lipsa spatiilor. Astfel, sistemele telematice vor creste capacitatea de utilizare a parcarilor, fie prin parcarea in coloana, fie prin parcarea compacta.



In plus, din ce in ce mai multe sisteme auxiliare, cum ar fi pe A5, in directia Basel si Rastanlagen Blauenblick, Bad Bellingen West, Fischergrund, Neuchatel sau Streitkopf, ar trebui sa afiseze locurile de parcare gratuite din zonele de odihna. Soferii vor gasi, de asemenea, informatiile pe pagina Centrului de Trafic Rutier (www.svz-bw.de).