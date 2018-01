News | 2018

09.01.2018 / Trafic Media Detalii

In urmatoarea sedinta, Consiliul Federal se va ocupa de inasprirea pedepselor pentru folosirea telefonului mobil la volan. Cine va folosi un smartphone, o tableta sau e-book, la volanul unui autovehicul, va fi amendat cu 100 de euro si un punct de penalizare, in loc de 60 de euro, cat era anterior. Insa pentru incalcarile grave s-ar putea ca pedeapsa sa fie cea de interzicere a condusului, o luna, plus doua puncte de penalizare si plata unei amenzi de 150 de euro. De asemenea, in cazul unui accident, amenda este de 200 de euro, licenta retrasa pentru o luna, si doua puncte de penalizare.



Navigarea pe internet, trimiterea unui e-mail sau SMS, sunt tabu. Utilizarea ochelarilor video este interzisa in mod expres, dar este permisa utilizarea functiilor de control al vocii, a functiilor de citire si a asa-numitelor display-uri head-up pentru vehicule sau semne de circulatie. "Daca soferul se uita la telefonul mobil la volan, se pune in pericol si pe el, si pe altii. De aceea, pe viitor se vor aplica sanctiuni mai dure. Distragerea atentiei este unul dintre riscurile cele mai mari de accident", explica ministrul federal al transporturilor, Alexander Dobrindt. Chiar si in cazul utilizarii dispozitivelor electronice pe bicicleta, amenda va creste de la 25, la 55 de euro.

In plus, Consiliul Federal doreste sa impuna o interdictie privind acoperirea fetelor. Este interzisa purtarea mastilor, a voalurilor si a glugilor care acopera intreaga fata sau partile esentiale ale fetei. Aceasta nu interzice articolele pentru acoperirea capului, care lasa fata descoperita sau care acopera doar parti minore ale fetei, precum ochelarii de soare. De asemenea, nu este interzisa purtarea castilor de protectie pentru motociclisti, deoarece siguranta este esentiala aici.