09.01.2018 / Trafic Media Detalii

Anul trecut, in Europa, din fiecare cinci masini noi vandute, una era echipata cu faruri cu LED. Daca avantajele acestei solutii sunt evidente si incontestabile, unii soferi se pot ingrijora de ceea ce se intampla daca lampa se deterioreaza/defecteaza. Insa un bec incandescent intr-o lampa cu halogen este cel mai usor de reparat, fiind suficient sa se schimbe becul, care poate fi cumparat de la orice magazin de autovehicule sau de la orice statie de benzina.



Cu toate acestea, constructia unei lampi cu LED este mult mai complicata, putand consta chiar in cateva module LED care nu se schimba. „Un esec al unui astfel de modul inseamna necesitatea de a schimba intreaga lampa cu una noua. Insa viata unei astfel de lampi este incomparabil mai lunga decat cea a unui bec cu halogen. LED-urile pot functiona fara cusur ani intregi. Si, odata cu raspandirea acestei tehnologii, preturile lampilor oferite pe piata pieselor de schimb vor scadea“, spune Monika Krawczyk, de la Valeo Company, care proiecteaza si furnizeaza astfel de solutii pentru producatorii auto.

Pe de alta parte, farurile cu LED ofera posibilitati revolutionare nu numai in comparatie cu lampile cu halogen clasic, ci si cu lampile cu xenon. Din punct de vedere tehnic, aceste lampi difera numai in ceea ce priveste sursa de lumina, insa principiul lor de lucru este acelasi. Farurile avansate cu xenon, care permit o iluminare mai buna a curbelor, pur si simplu "urmeaza" rotirea rotilor din fata. "Un far LED cu mai multe segmente permite directionarea activa a fluxului de lumina. Avantajului ca nu orbeste alti soferi, i se adauga si Sistemul de Adaptare a luminilor frontale (AFS)", spune Monika Krawczyk.

In functie de conditiile de actionare, fluxul de lumina a farurilor poate fi foarte largit, atunci cand masina se plimba cu viteze reduse, facand mai facila observarea pietonilor de pe marginea drumului. Pe autostrada, intervalul de lumina poate fi alungit la maximum, pentru a oferi soferului mai mult timp pentru a reactiona. In cazul autoturismelor de lux, acest mod de functionare a farurilor este sustinut de faruri laser pe o distanta de cateva sute de metri. Modul de iluminare poate fi ajustat si la conditiile meteorologice. "Viitorul apartine lampilor cu LED, datorita fiabilitatii ridicate si costului scazut al exploatarii, comparativ cu cele cu xenon."

Mai mult, farurile cu LED sunt mai bune decat cele clasice cu halogen sau xenon in ceea ce priveste asistenta soferului, observand terenul din fata masinii. De aceea, producatorii de sisteme de iluminat pentru autoturisme trebuie sa tina seama nu numai de necesitatea asigurarii unei vizibilitati adecvate pentru sofer, ci si de "ochii" electronici ai autoturismelor.