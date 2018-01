News | 2018

Pe 6 ianuarie, la Lima, s-a dat startul celei de-a 40-a editii a Dakar (a 10-a desfasurata in America Latina), care urmeaza sa aiba, in cele 14 etape, peste 8.700 km lungime, din care 4.154 km de traseu de viteza, si in care s-au inscris 337 de echipaje, din care 105 autoturisme, 42 de camioane si 190 de moto biciclete si ATV-uri.

Cea mai notabila absenta din acest an, cel putin in intrecerea camioanelor, este cea a olandezului Gerard de Rooy, care a preferat Africa Eco Race, ce s-a desfasurat in acelasi timp.



Invingator in prima etapa, de la Lima la Pisco, a fost Ales Loprais (Instaforex Loprais Team), urmat de Martin Van Den Brink (Mammoet Rallysport) si Eduard Nikolaev (Kamaz). A fost vorba insa de o etapa mai scurta, cu distanta totala de 273 km, din care 31 km de cursa speciala, astfel ca diferentele dintre competitori nu au fost mari: primii 10 au ajuns la mai putin de trei minute de lider, iar primii 20, la mai putin de 10 minute de lider.

Etapa a doua a masurat 278 km si l-a avut ca invingator pe Nikolaev, urmat la 3'25" de Federico Villagra (YPF Infinia Diesel Team De Rooy) si la 6'07" de Loprais, astfel ca in clasamentul general Nikolaev era la 5'38" in fata lui Loprais si la 9'33" in fata lui Villagra. De data aceasta diferentele dintre competitori au fost mai mari, doar 11 echipaje ajungand la mai putin de o ora de castigator.

In etapa a treia, de 504 km, victoria i-a revenit lui Villagra, la 35 de secunde de Nikolaev (care astfel ramane primul in clasamentul general) si la 4'09" de Airat Mardeev, pentru ca in clasamentul general locurile al doilea si al treilea sa fie ocupate de Villagra, la 8'58" de lider, si de Aliaksei Vishneuski (Maz-Sportauto), la 52'34". Ales Loprais a fost abia al 17-lea in etapa a treia, la peste o ora si 26 de minute de Nikolaev, astfel ca in clasamentul general a coborat pana pe pozitia a saptea.