News | 2018

10.01.2018 / Trafic Media Detalii

Guvernul francez doreste sa gestioneze problemele principale pe care le are transportul rutier, care se confrunta cu un deficit foarte mare de forta de munca calificata. Dupa declararea razboiului impotriva dumpingului social, practicat in special de companii din Estul Europei, executivul condus de Emmanuel Macron a lansat o initiativa numita „Tremplin“, prin care sa raspunda dificultatilor companiilor de transport rutier si a logisticii in angajarea de personal.



Primul pas al initiativei este acela de a cuantifica amploarea fenomenului. Astfel, in prezent, la mai putin de cinci luni de colectare a datelor, in Franta sectorul transportului si logisticii trebuie sa acopere 22.363 de posturi de lucru, ceea ce reprezinta 5% din totalul angajatilor din domeniu, iar dintre acestia 16.646 o reprezinta categoria de soferi profesionisti. Celelalte profesii in care exista locuri de munca care trebuie ocupate sunt operatorii de logistica (3.591), operatorii portuari (946), lucratorii in depozite (218), mecanicii (434) si multi altii. Alaturi de guvern, la initiativa au participat asociatiile profesionale, centrele de ocupare a fortei de munca si alte institutii din domeniu.

Cea de-a doua etapa a proiectului, presupune recrutarea personalului, in acest scop fiind creata platforma online Tremplin - www.tremplin2018.fr, acolo unde atat companiile, cat si cei care cauta joburi in domeniile enumerate mai sus isi pot depune cererile. Dar asta nu este totul, deoarece candidaturile sunt diferentiate, cei deja pregatiti, ale caror CV-uri merg direct catre companiile care cauta personal si cei care necesita instruire, ale caror candidaturi sunt redirectionate centrelor de formare. De la mijlocul lunii noiembrie, atunci cand a fost lansat portalul, pana la finalul anului 2017, aproximativ 4.000 de candidati fusesera inscrisi pe site.