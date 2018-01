News | 2018

10.01.2018 / Trafic Media

Retailerul Home Depot ar putea achizitiona furnizorul de servicii logistice XPO Logistics, potrivit SupplyChain247.com, care citeaza un raport publicat de revista Recode la finalul anului 2017.

Astfel, dupa cum se arata in raport, Home Depot „a purtat discutii interne in ultimele luni despre o oferta de achizitie potentiala pentru XPO Logistics (XPO).“



Nici una dintre companii nu a facut comentarii pe marginea acestui subiect, insa Recode a spus ca daca Home Depot ar urma sa faca o oferta, unul dintre motive ar fi pentru a impiedica Amazon sa cumpere XPO, gigantul american examinand aceasta posibilitate, potrivit unei surse citate in raport. Totodata, potrivit sursei citate, Recode nu a putut confirma daca Amazon este sau nu interesata de achizitia XPO sau daca Home Depot sau Amazon au vorbit cu compania de logistica, in schimb a punctat faptul ca ambele companii au fost clientii XPO.

De la infiintarea sa in 2011, XPO a fost una dintre cele mai active companii din domeniul logisticii, atunci cand a venit vorba de fuziuni si achizitii. In aceasta perioada a achizitionat aproape 20 de companii, dezvoltandu-se atat prin expansiune, cat si organic.