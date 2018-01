News | 2018

11.01.2018 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Toyota Motor Corporation, prin vocea presdintelui Akio Toyoda, a anuntat, in cadrul targului expozitional CES 2018 ce are loc zilele acestea in Las Vegas, Nevada, doua noi mari noutati: o noua alianta de business pentru servicii de mobilitate, denumita e-Palette Alliance si un concept car-ul electric e-Palette, care va raspunde cerintelor viitoare de transport multimodal si a diverselor aplicatii de business.



Oficialul Toyota a spus despre noua Alianta ca se va folosi de platforma MSPF (Mobility Services Platform) pentru a dezvolta o serie de solutii conectate de mobilitate, dar si un vehicul flexibil, construit exact cu acest scop. E-Palette Alliance va crea un ecosistem larg, bazat pe suport hardware si software, conceput pentru a ajuta anumite companii sa utilizeze tehnologia avansata de mobilitate pentru a-si servi mai bine clientii. Iar Toyota nu va singura in acest proiect, printre parteneri urmand a fi Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut si Uber, care vor colabora in ceea ce priveste planificarea vehiculelor, concepte pentru noi aplicatii si activitati de verificare a vehiculului. Toyota intentioneaza sa efectueze testarea de fezabilitate a vehicului e-Palette in diferite regiuni, inclusiv Statele Unite, la inceputul anilor 2020. De asemenea, compania nipona spera sa contribuie la succesul Jocurilor Olimpice si Paralimpice Tokyo 2020, prin oferirea de solutii de mobilitate precum vehiculul e-Palette si alte inovatii de mobilitate.