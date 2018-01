News | 2018

12.01.2018 / Trafic Media

Dupa ce Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a hotarat - la sfarsitul anului trecut - ca „in sectorul transporturilor rutiere, soferii nu pot efectua la bordul vehiculului lor perioada de repaus saptamanal normal la care au dreptul”, vesticii au inceput sa exploateze aceasta decizie si sa sanctioneze repausul luat in cabina.



In regulamentul european 561/2006 nu este nicio prevedere explicita referitoare la locul unde ar trebui sa efectueze soferii pauza „lunga”, de 45 de ore, singura precizare fiind aceea ca soferii trebuie sa poata dispune cum vor de timpul lor. Si mult timp nu a fost nicio problema cu repausul in cabina. Incepand cu 2014 insa, Franta si Belgia au fost primele state vest-europene care au sanctionat repausul luat in cabina, iar din 2017 li s-a alaturat si Germania si Marea Britanie. Acum, dupa decizia CEJ, Olanda a anuntat ca va aplica sanctiuni pe aceasta speta si este posibil ca si alte state occidentale sa o faca cat de curand. In Romania, legislatia nu prevede sanctiuni pentru efectuarea repausului de 45 de ore in cabina.