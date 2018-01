News | 2018

12.01.2018 / Trafic Media Detalii

Dupa anuntul Curtii Europene de Justitie, Inspectoratul de Mediu si Transport din Olanda (ILT) a anuntat ca Olanda isi doreste o aplicare uniforma a legislatiei pe intreg teritoriul Uniunii Europene, pana acum prevederile Regulamentului 561 fiind inerpretate diferit in unele state europene.

Ca atare, autoritatile olandeze au anuntat ca de la 1 ianuarie vor imparti pliante soferilor in parcari cu privire la aplicarea legii in interpretarea Curtii Europene de Justitie si ca amenda pentru nerespectarea ei este de 1.500 de euro.



TLN, cea mai mare asociatie a transportatorilor olandezi, este de acord cu aplicarea uniform a legsilatiei la nivel european, cu atat mai mult cu cat dupa amendarea efectuarii perioadei de repaus de 45 de ore in camion in Franta, Blegia si Germania, o multime de camioane isi gaseau refugiul in parcarile olandeze peste week-end.

Cu toate acestea, TLN mizeaza pe aplicarea legislatiei cu o anumita flexibilitate din partea autoritatilor, adica o data pe luna pauzade 45 de ore sa poata fi efectuata in camion, daca acesta este parcat intr-o parcare pazita, care dispune de toate facilitatile necesare pentru a asigura soferului o perioada de repaus: toaleta, dus, restaurant etc. Dar TLN doreste ca in toate tarile europene sa se aplice aceasi conventie.