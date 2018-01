News | 2018

Pachetul de mobilitate propus de Comisia Europeana pentru reglementarea transportului de calatori trebuie sa faca obiectul unor reguli adaptate nevoilor operatorilor, sustine Uniunea Transportatorilor Rutieri Internationali (IRU).



„In conditiile in care serviciile de transport cu autobuzul si autocarul joaca un rol important in rezolvarea provocarilor de mediu si sociale pe scara larga, invitam Parlamentul European si Consiliul sa introduca norme specifice, care sa securizeze eficienta acestui sector de activitate si sa contribuie la imbunatatirea sustenabilitatii sistemului european de mobilitate. Postarea soferilor, taxarea infrastructurii rutiere si reglementarea timpului de conducere si de odihna sunt domenii-cheie, care necesita o atentie deosebita si solutii specifice adaptate pentru companiile cu flote de autobuze si autocare“, a declarat Matthias Maedge, seful activitatii IRU in Uniunea Europeana.

In conformitate cu reglementarile actuale privind detasarea lucratorilor, orientate in primul rând catre sectorul de transport de marfa, IRU pledeaza pentru exceptarea majoritatii serviciilor de transport rutier de calatori de la aceste obligatii, intrucât ele corespund practicilor de calatorie echitabile si acceptate in mod traditional.

In cel de-al doilea val al propunerilor privind pachetul de mobilitate, Comisia recunoaste importanta transportului cu autobuzul si autocarul si beneficiile sale de mediu si sociale.

De altfel, se estimeaza ca o crestere cu 1% a transportului cu autobuzul si autocarul va aduce beneficii semnificative societatii in ceea ce priveste reducerea emisiilor de CO2, imbunatatirea conectivitatii grupurilor sociale defavorizate, cresterea sigurantei rutiere si sprijinirea ocuparii fortei de munca.

Fiind parte a solutiei la decongestionare si la un transport mai curat, IRU subliniaza faptul ca autobuzele si autocarele nu ar trebui sa fie supuse costurilor externe si taxelor legate de congestionare. Mai mult, transportul turistic cu autocarul joaca un rol vital in economiile locale bazate pe turism, depinde de programele de vacanta si se comporta foarte diferit de toate celelalte activitati de transport rutier. Regulile timpului de conducere si timp de odihna trebuie sa tina cont de natura specifica a sectorului pentru a permite acestuia sa se dezvolte si sa serveasca eficient oamenii.

Peste 300.000 de companii, multe dintre ele intreprinderi mici, angajeaza direct peste doua milioane de persoane, ceea ce face ca sectorul sa fie extrem de important pentru economia europeana si pentru mobilitatea durabila a oamenilor. Industria sprijina in mod indirect alte milioane de locuri de munca si ofera servicii multor alte industrii, sustine IRU.