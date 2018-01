News | 2018

15.01.2018 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 5

Prima jumatate a raliului Dakar din acest an a avut o desfasurare destul de atipica, in sensul in care pilotul rus Eduard Nikolaev (Kamaz) a trecut pe prima treapta a clasamentului general dupa etapa a doua si pana in etapa a opta nu o cedase inca, diferenta dintre el si al doilea concurent, Federico Villagra (YPF Infinia Diesel Team De Rooy), era de peste 46 de minute, iar diferenta dintre al doilea si al treilea clasat, Martin Macik (Big Shock Racing), era de peste trei ore.



Etapa a patra, San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, a masurat 444 km si a fost castigata de Nikolaev, la 27'57" de Villagra si la 38'49" de Martin Kolomy (Tatra Buggyra Racing). In aceste conditii, in primele locuri ale clasamentului singura modificare a fost urcarea lui Siarhei Viazovich (Maz-Sportauto) pe locul al treilea, dar la peste 2 ore si 20 de minute de lider. Distantele dintre concurenti incepeau deja sa devina foarte mari, pilotii de la locul al cincilea in jos fiind deja la trei ore de lider.

Etapa a cincea, San Juan de Marcona-Arequipa, de 934 km, a fost castigata de Airat Mardeev (Kamaz), urmat la 3'56" de Dmitry Sotnikov (Kamaz) si la 4'22" de Nikolaev, in timp ce Villagra a incheiat cursa la peste 25 de minute de lider. In aceste conditii, Nikolaev si-a crescut avantajul la 58'05", iar Viazovich, cu o penalizare de 20 de minute, continua sa fie pe locul al treilea, dar la 24'46" de lider.

Etapa a sasea, Arequipa-La Paz, de 760 km, i-a adus lui Villagra o noua victorie, la 2'46" de Kolomy si 2'58" de Tom Van Genugten (De Rooy Team), in timp ce Nikolaev a fost al saselea, la 5'25", iar Viazovich al saptelea, la 6'21", ceea ce a facut ca in partea superioara a clasamentului general sa nu apara modificari.

Etapa a saptea, La Paz-Uyuni, de 671 km, a fost castigata de Van Genugten, urmat la 2'01" de Villagra si la 4'54" de Nikolaev, astfel ca diferenta dintre Nikolaev si Villagra in clasamentul general a scazut putin, pana la 49'47", iar distantele fata de urmatorii, in frunte in continuare cu Viazovich, au continuat sa creasca.

In sfarsit, etapa a opta, Uyuni-Tupiza, de 561 km, a adus prima victorie din acest an pentru echipajul lui Dmitry Sotnikov, urmat la 5'11" de Villagra, la 6'28" de Airat Mardeev si la 8'33" de Nikolaev. Viazovich a terminat traseul la mai bine de o ora de lider, coborand astfel pe locul al patrulea in clasamentul general, la 30 de minute de Martin Macik.