15.01.2018 / Trafic Media Detalii

GEFCO a anuntat achizitionarea companiei spaniole GLT, specialist in transportul pe ruta Europa-Maroc. Achizitia are o valoare strategica pentru GEFCO, consolidand prezenta companiei in regiune intr-o perioada de dezvoltare rapida a comertului dintre Europa si Maroc in industria de automobile, retail si moda. Acordul dintre GLT si GEFCO este supus aprobarii de catre autoritatile de reglementare competente.



Fondata in 1998, compania GLT este recunoscuta ca specialist al fluxurilor logistice de schimb complet securizate din stramtoarea Gibraltar si a dezvoltat parteneriate puternice cu clientii din industria auto si a modei. Compania este un operator de varf al trecerii dintre Algeciras si Tangiers, asigurand peste 16.000 de traversari pe an, prin intermediul celor 75 de camioane si 380 de remorci ale sale. Aceasta ofera o configuratie operationala si un model de afaceri foarte eficient, avand o administratie unica pentru intregul lant operational, situata in Oiartzun (Tara Bascilor), si centre de expediere si de intretinere rapida in Tangier si Algeciras.

GLT va fi pe deplin detinuta si gestionata de GEFCO Spania, ca entitate specializata pentru punctul de trecere Europa-Maroc. Filiala spaniola a GEFCO are peste 30 de ani de experienta in logistica, 700 de angajati si 5.000 de clienti industriali. Intreaga echipa GLT din agentiile sale actuale se va angaja sa mentina nivelul de servicii, fiabilitate si siguranta pentru toti clientii si sa asigure dezvoltarea viitoare.

„GLT este o achizitie strategica la reteaua si capacitatile noastre. Dupa integrarea cu succes a IJS in 2015, achizitia GLT reflecta, de asemenea, abilitatea noastra de a accelera dezvoltarea profitabila a GEFCO prin intermediul achizitiilor selectate”, a concluzionat Luc Nadal, presedintele Consiliului de Administratie al GEFCO Group.

Acordul va intra in vigoare dupa incheierea formalitatilor obisnuite de reglementare din cadrul autoritatilor competente.