News | 2018

15.01.2018 / Trafic Media Detalii

Autoritatile din Germania (DVR) atrag inca o data atentia asupra pericolelor pe care le produce alcoolul la volan. Desi numarul accidentelor cauzate de consumul de alcool nu este mare in Germania, expertii considera ca acesta este un factor de risc crescut si solicita luarea de masuri dupa ce au avut loc doua astfel de accidente grave. Este vorba de masuri ce ar trebui luate in cadrul companiilor de transport pentru a opri sau a pedepsi consumul de alcool la volan. Dar, potrivit presei germane, eforurile companiilor din tara lor sunt in zadar atunci cand soferii care se urca bauti la volan provin din alte state.



Consiliul german pentru siguranta rutiera (DVR) isi reafirma cererea de interzicere a alcoolului la volan si recomanda sisteme care sa blocheze pornirea camionului atunci cand soferul este baut. Apelul pentru interzicerea consumului de alcool la volan este, de asemenea, parte a unui pachet DVR Top 14 pe drumul spre Vision Zero. Aici se spune ca nimeni nu ar trebui sa fie ranit grav sau ucis de un accident rutier.

Presa germana a dat doua exemple de accidente grave in care au fost implicati astfel de soferi. Primul a avut loc pe 23 septembrie anul trecut pe A67 la Rüsselsheim. Un sofer polonez de 34 de ani care conducea un camion Mercedes Sprinter cu prelata s-a ciocnit cu doua vehicule care circulau pe banda opusa. Din accident au rezultat trei morti si patru raniti grav. Soferul avea o imbibatie de alccol in sange de 0,3%.

Al doilea accident grav a avut loc pe 27 decembrie, cand un sofer de 48 de ani din Ucraina, care conducea un camion cu remorca a intrat intr-o masina de politie pe A61, langa Viersen, pe care a impins-o 200 m inainte. In urma accidentului, unul dintre politisti, de 23 de ani, care statea pe bancheta din spate, a decedat, iar ceilalti doi ocupanti ai vehiculului au fost grav raniti.

Soferul camionului avea peste 0,2% alcool in sange.

Expertii avertizeaza ca 4.000 din cele 23.000 de accidente anuale sunt cauzate de alcool, iar 80% dintre acestea au fost cauzate de vehicule sub 3,5 t.

Jurnalistul Jan Bergrath spune ca numai in 2016 a evaluat 60 de rapoarte din partea editorilor locali care raporteaza incidente care implica soferi bauti din Europa de Est. Bergrath presupune ca numarul cazurilor nedeclarate este ridicat. El spune, de asemenea, ca sunt cunoscute paginile de Facebook care arata imagini reale cu soferii care dorm intre prostituate, sticle si gratar.