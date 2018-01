News | 2018

15.01.2018 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Schmitz Cargobull a primit distinctia Manufacturing Excellence Award 2017 pentru fabrica sa de caroserii din Vreden, care se caracterizeaza prin procese clar structurate, orientare puternica spre client, personal calificat si abordare globala, asa cum au punctat juratii.

MX Award a inceput sa fie decernat in 2004 companiilor care folosesc solutii inovatoare si creatoare pentru a promova Germania ca centru pentru afaceri si competitie internationala pe termen lung si pentru a stimula colaborarea intre firmele din mai multe domenii de activitate, in vederea crearii unei retele de comunicare pentru experti din domenii teoretice si practice. Competitia din 2017 a fost sustinuta de Universitatea Tehnica din Berlin si de numerosi academicieni si s-a desfasurat sub patronajul Ministerului German al Economiei.



Auditul la fabrica Schmitz din Vreden a inclus 16 categorii si centrul a fost apreciat pentru excelenta in toate domeniile si pentru abilitatea de a aduce noi imbunatatiri.

Este a treia oara cand Schmitz participa la MX Award, in plus fata de premiul din 2017 fabrica din Vreden obtinand inca unul in 2013, pentru Inovatie in ceea ce priveste Procesele, iar cea din Altenberge, o distinctie similara in 2014.