16.01.2018

Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, isi mareste capacitatea de productie cu 50% prin investitii totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orasul finlandez Nokia, investitii care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani. Odata cu cresterea capacitatii vor fi angajate aproximativ 50 de persoane pentru producerea anvelopelor destinate vehiculelor grele.



„Piata internationala a anvelopelor pentru vehicule grele a evoluat pozitiv, iar vanzarile noastre au crescut. De asemenea, dorim sa sustinem dezvoltarea clientilor prin marirea capacitatii de productie in fabrica din Nokia, oras care este alegerea fireasca pentru locatia fabricii, datorita personalului calificat si capabilitatilor de a realiza produse de inalta calitate”, afirma Manu Salmi, vicepresedinte al unitatii Nokian Heavy Tyres.

Obiectivul consta in cresterea capacitatii maxime de productie a anvelopelor heavy tyres de la aproximativ 20 la 32 de milioane de kilograme.

Nokian Heavy Tyres Ltd a semnat, de asemenea, un acord cu sindicatul local pentru a creste competitivitatea prin flexibilitate. Acest acord motiveaza personalul sa isi dezvolte abilitati multiple si va fi in vigoare pana la sfarsitul lui 2020.