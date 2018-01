News | 2018

17.01.2018 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 2

… dupa ce a livrat cinci unitati companiei Verbio Logistik, ce a detine astfel prima flota germana de camioane cu emisii de CO 2 cu 90% mai mici decat ale unor vehicule diesel si care este alimentata cu biogaz fabricat in centrul propriu din Schwedt. Reducerea emisiilor de particule si NO x este si ea semnificativa, iar faptul ca masinile sunt cu 50% mai silentioase decat modelele diesel echivalente le permite sa fie folosite inclusiv la distributie urbana pe timp de noapte.