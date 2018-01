News | 2018

17.01.2018 / Trafic Media Detalii

Soferii profesionisti din Italia si personalul din depozit organizeaza o greva in perioada 21-23 ianuarie, nemultumiti de faptul ca o parte dintre ei nu au fost chemati la negocierile Contractului colectiv de munca, informeaza Federatia conducatorilor auto profesionisti.



Protestul va incepe pe data de 21 ianuarie de la ora 00.00 la ora 24.00 pentru cei care se afla in tura de duminica, iar pentru soferii si lucratorii in depozit care incep programul inainte de miezul noptii, de la ora 00.00 la ora 24.00 duminica noapte si de la ora 00.00, luni 22 ianuarie, pana la ora 24.00, marti, 23 ianuarie. Sindicatul justifica protestul prin lipsa feedbackului din partea angajatorilor in ceea ce priveste negocierea contractului colectiv de munca, alaturi de lipsa informatiilor detaliate privind desfasurarea negocierilor pentru reinnoirea contractului de catre sindicate. Aceeasi federatie face referire si la anumite modalitati prezentate in contractul colectiv de munca de prelungire a orelor de lucru, despre care spune ca sunt neconstitutionale. Uniunea soferilor profesionisti italieni are o serie de cereri specifice:



- definirea legislativa a interzicerii pe intregul teritoriu national a stationarii vehiculele grele peste noapte in zonele de autostrada si in reteaua rutiera in noptile de sambata si duminica;

- obligatia utilizarii cardului de tahograf, fara o alta derogare de la utilizarea discurilor de tahograf pe vehiculele grele si, de asemenea, pe camioanele care transporta mai putin de 7,5 T;

- interzicerea depasirii pe a treia banda a autostrazii pentru toate mijloacele de transport de marfuri, extinsa la camioanele care transporta mai putin de 7,5 T;

- retragerea licentei pe o perioada de 3 luni pentru conducatorii mijloacelor de transport de marfuri care depasesc 90 km/h pe autostrada si alte limite de viteza cu peste 10 km/h pe alte drumuri sau pe o durata de peste 1 minut la depasirea vehiculelor pe a doua banda;

- detentie timp de 6 luni pentru proprietarii si/sau administratorii companiilor care solicita soferilor sa depaseasca limitele de viteza, sa lucreze cu 2 carduri si/sau cu dublu si triplu disc si/sau cu magnet si alte mijloace de modificare a datelor tahograf.