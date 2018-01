News | 2018

17.01.2018 / Trafic Media Detalii

FlixBus, compania cu cea mai mare retea de transport cu autocarul pe distante lungi din Europa, a devenit profitabila la nivel de grup in 2017 pentru prima data de cand a fost fondata in 2013. Si in Europa Centrala si de Est activitatea a fost in crestere: FlixBus a deschis un birou la Bucuresti si conecteaza capitala Romaniei cu 100 de destinatii directe in 12 tari europene.



FlixBus a adaugat in 2017 sase noi piete la reteaua sa, compania fiind acum prezenta in 26 de tari, cu 200.000 de curse zilnice, la care sunt folosite 1.400 de autocare de la 250 de parteneri. FlixBus a transportat 40 de milioane de pasageri in Europa in 2017 si in intervalul 22 decembrie 2017-7 ianuarie 2018 - cea mai aglomerata perioada din sezonul rece - nu mai putin de 2,5 milioane de pasageri au calatorit de-a lungul continentului cu autocarele verzi.

Atingerea profitabilitatii in Europa permite FlixBus sa mearga catre piata globala. La finalul anului trecut, compania a anuntat ca intentioneaza sa se extinda in Statele Unite ale Americii.