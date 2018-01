Trafic Media

News | 2018

Divizia de vanuri a Mercedes-Benz a depasit in premiera in 2017 pragul de 400.000 de unitati comercializate pe parcursul unui an si inregistreaza al cincilea an consecutiv de crestere (12% fata de nivelul anului precedent). Toate modelele au contribuit la rezultatul record, fiecare dintre ele avand cele mai bune rezultate de vanzari de la debutul lor pe piata. Cel mai puternic vector de crestere - pe langa succesul operatiunilor de flote - a constat in cererea puternica a Vito si Clasa V, modele disponibile in 2017 in premiera pe piata din China.



Vanzarile au crescut in 2017 la nivelul tuturor regiunilor, stabilind multiple recorduri. Astfel, in regiunea EU30, vanzarile s-au majorat cu circa 9% fata de 2016, ajungand la aproximativ 273.300 de autovehicule (in 2016: 249.900 de unitati), cu o crestere de aproximativ 10% in Germania, unde au fost comercializate circa 105.800 de unitati (2016: 96.100) - noi recorduri, si de data aceasta, pentru divizia Mercedes-Benz Vans. Cresteri au fost inregistrate, de asemenea, in regiunea NAFTA, unde au fost comercializate circa 44.800 de unitati, cu 3% mai mult decat in 2016 (43.400 de unitati), iar un nou record a fost stabilit in Statele Unite ale Americii, unde divizia de autovehicule comerciale a Mercedes-Benz a inregistrat 34.200 de unitati vandute in 2017, cu 1% mai mult fata de rezultatul din 2016 (33.700 de unitati). Cresterea vanzarilor a fost evidenta, de asemenea, in America de Sud, unde numarul total de autovehicule comerciale usoare Mercedes-Benz a crescut cu 31% fata de 2016, pana la 16.400 de unitati (fata de 12.500 de unitati in 2016). Impulsionate de lansarea comerciala a modelelor Vito si Clasa V, vanzarile Mercedes-Benz Vans au inregistrat aici o crestere de circa 75%, pana la 23.800 de unitati (2016: 13.600).

In noiembrie 2017, Mercedes-Benz Vans a anuntat ca va oferi toate modelele sale de autovehicule comerciale usoare cu variante de motorizare electrica. Primul va fi eVito, disponibil la precomanda incepand cu finalul lui 2017, din care primele livrari urmeaza a fi realizate in cea de-a doua jumatate a lui 2018.

Noul pick-up Mercedes-Benz a fost lansat pe pietele din Europa in noiembrie 2017. Pana la finele anului trecut au fost livrate aproximativ 3.300 de unitati Clasa X exclusiv in Europa. Mercedes-Benz Vans va lansa pick-up-ul pe pietele din Africa de Sud si Australia in prima parte a lui 2018, urmand sa se extinda catre Argentina si Brazilia in 2019. Potrivit estimarilor, piata va creste de la cele 2,2 milioane de unitati comercializate anual (2016) la aproximativ 3,2 milioane de unitati pana in 2026 (crestere de 43% intre 2016 si 2026).