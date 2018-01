News | 2018

17.01.2018 / Trafic Media Detalii

Vehiculul cu numarul 50.000 - o prelata mega care va fi folosita la transport de componente auto pentru Mercedes-Benz - a fost livrat la sfarsitul anului trecut companiei Raben Transport, unul dintre primii clienti din aceasta tara ai producatorului german, caruia i-a vandut in total pana acum 1.149 de unitati.

Firma poloneza este prezenta pe piata de 25 de ani si face transport intern, international si intermodal in camioane complete, mai ales pentru clienti din automotive. Flota include peste 400 de camioane cu semiremorci, atat in proprietate, cat si subcontractate.



Iar Raben Group, din care face parte transportatorul, ofera servicii de logistica pentru marfuri proaspete, FTL, transport intermodal, transport naval si aerian, utilizeaza peste 1.150.000 m2 de depozit si are filiale in 12 tari europene.