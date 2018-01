Trafic Media

News | 2018

Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, dintre acestea 43.262 fiind comercializate in Romania, acolo unde producatorul de la Mioveni detine o cota de piata de 29% din vanzarile de vehicule noi.



Din totalul vehiculelor vandute prin intermediul programului Rabla, 47% au fost livrate de Dacia. Cu peste 16.200 de unitati comercializate, ceea ce inseamna aproximativ 40% din vanzarile totale ale marcii, Logan berlina este cel mai popular model Dacia in Romania, arata producatorul intr-un comunicat remis la redactie.

„Acest rezultat ar fi putut fi mai bun daca piata locala nu ar fi suferit in 2017 impactul masiv al importurilor de vehicule de ocazie, in contextul in care Romania a inregistrat anul trecut un record trist in domeniul inmatricularilor de masini uzate”, mai arata sursa citata.

Logan MCV a continuat sa fie cel mai vandut model break din Romania (3.200 unitati). Lansata la sfarsitul primului semestru, versiunea Stepway reprezinta un sfert din vanzarile totale ale modelului Logan MCV. La randul sau, modelul „Sandero domina detasat segmentul B-hatch si, cu peste 8.400 de unitati livrate, se plaseaza pe locul al doilea in clasamentul pe modele. Merita semnalat faptul ca peste 75% din clienti au optat in 2017 pentru versiunea Sandero Stepway.“

Prima generatie a modelului Duster a realizat in 2017 un adevarat sprint reusind sa obtina, cu aproape 8.300 de unitati comercializate, cea mai buna performanta din intreaga sa cariera, inainte de a preda stafeta Noului Duster.

Prezentat la Salonul de la Frankfurt, noul SUV Dacia a fost lansat in luna decembrie pe piata din Romania. In decurs de numai trei saptamani au fost vandute 600 de unitati, din care primele 100 de exemplare au fost comandate exclusiv online. Cu peste 950 de unitati livrate, din care 40% in versiune Stepway, Lodgy si-a consolidat pozitia de lider in segmentul monovolumelor. Rezultate bune au fost inregistrate si de modelele Dokker si Dokker VAN, acesta din urma reusind sa atinga, cu 3.371 de unitati, cea mai buna performanta de la lansarea sa in 2012.



Vanzari pe pietele externe

Pe pietele externe, Dacia a vandut anul trecut 611.973 vehicule, cu 12% mai multe fata de anul 2016.

Europa domina in clasamentul pe regiuni, peste 460.000 de vehicule vandute de Dacia in 2017 fiind inmatriculate in tarile Vechiului Continent.

Cu aproape 120.000 de unitati, ceea ce reprezinta cea mai buna performanta inregistrata pana in prezent, Franta este prima destinatie de export. In Hexagon, marca Dacia se situeaza pe locul 5 in topul marcilor cele mai vandute, imediat dupa Volkswagen. Acest rezultat se bazeaza in principal pe succesul modelelor Duster si Sandero. Germania ocupa a doua treapta a podiumului, cu vanzari de aproape 65.000 de unitati. Italia se situeaza pe pozitia a treia, cu peste 63.000 de unitati, urmata de Spania, unde au fost vandute anul trecut mai mult de 56.000 de vehicule marca Dacia. In Marea Britanie, Dacia a vandut anul trecut 25.211 unitati, ceea ce situeaza Regatul Unit pe locul opt in clasamentul pietelor externe ale marcii.