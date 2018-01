News | 2018

18.01.2018 / Trafic Media Detalii

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus, joi, ianuarie, restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire.



„Incepand cu ora 7:00, pe DN 1A, km 110+000 - km 190+789, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Masura a fost luata in vederea evitarii unor eventuale blocaje provocate de catre vehiculele de tonaj mare, care prezinta un risc ridicat de inzapezire“, arata CNAIR intr-un comunicat emis in cursul diminetii. Potrivit sursei citate, reprezentantii CNAIR actioneaza in permanenta in toate zonele afectate, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. „Mentionam ca la aceasta ora se circula in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu si facem din nou apel la conducatorii auto, sa aiba autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate“, precizeaza CNAIR. Meteorologii au emis, in data de 17 ianuarie, doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana in 18 ianuarie seara, pentru 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia, prelungind Codul galben de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului pentru 18 judete.