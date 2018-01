News | 2018

Axis Communications anunta numirea Verenei Rathjen in calitate de vicepresedinte al companiei pentru zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa), aceasta asumandu-si responsabilitatea pentru a asigura succesul pe termenul lung al companiei Axis Communications, urmarind implementarea directiilor strategice ale companiei in regiune.

„Axis Communications este o companie ce inregistreaza o crestere rapida si detine un portofoliu de produse si solutii aflat intr-o continua dezvoltare. Bineinteles, trebuie sa continuam dezvoltarea organizatiei pentru a ne putea consolida pozitia de lider intr-o piata aflata in crestere si schimbare continua. Regiunea EMEA este mare si diversa, prezentand o multime de oportunitati. Verena Rathjen va juca un rol esential in extinderea strategiei business-ului Axis in aceasta piata, colaborand cu echipe regionale de management foarte bine puse la punct“, a declarat Bodil Sonesson, Vice Presedinte Global in cadrul Axis.



Inainte de a se alatura companiei, Verena Rathjen a detinut pozitia de vicepresedinte al companiei Ledvance, fiind responsabila cu operatiunile de SMART business globale, definirea portofoliului si strategiile de business pentru piata de LED-uri din Europa. De asemenea, a detinut si pozitia de membru al Supervisory Board al Ledvane, experienta sa fiind legata si de diferite pozitii de management detinute in cadrul companiilor Siemens si OSRAM, unde, printre altele, a promovat activ trecerea la solutii si servicii inteligente bazate pe conceptul Internet of Things.