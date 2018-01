News | 2018

18.01.2018 / Trafic Media Detalii

Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la OG 15/2002 privind tarifele de utilizare a drumurilor nationale din Romania afecteaza in special cele aproximativ 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa maxima totala autorizata cuprinsa intre 3,5 si 12 t, se arata intr-un comunicat UNTRR.

Pentru acestea, rovinieta pe o zi va ajunge la 12 euro, in conditiile in care pentru vehiculele de peste 12 t era pana acum 9 euro (crestere de 33%), pentru cele de 7,5-12 t era 7 euro (+71%), iar pentru cele de 3,5-7,5 t era de 4 euro (+200%).



Cele peste 100.000 de autovehicule de transport marfa de peste 12 t (categoria F), vor plati 12 euro in loc de 11 euro la rovinieta de o zi, in timp ce rovinieta de 30 zile se va scumpi de la 55 la 60 de euro. Proiectul publicat nu vizeaza modificarea tarifelor pentru autoturisme sau pentru autovehiculele de transport persoane, indiferent de numarul de locuri.

In prezent, la nivelul Comisiei Europene se discuta modificarea Directivei 1999/62/CE privind directiva eurovignetei, prin care se urmareste implementarea conceptului de plata a taxelor pe kilometru si nu pe timp, asa cum se aplica in prezent in Romania, se mai arata in comunicatul UNTRR. CE considera ca masura propusa in proiectul de directiva contribuie la aplicarea in mod consecvent a principiilor „poluatorul plateste” si „utilizatorul plateste” in vederea generarii de venituri si a asigurarii de finantare pentru investitiile viitoare in transporturi. „In Romania, principala problema este legata de dezvoltarea insuficienta a infrastructurii rutiere, astfel ca cel mai probabil va fi solicitata o perioada cat mai lunga de tranzitie pana cand Romania isi dezvolta infrastructura, dar care potrivit estimarilor actuale nu va putea depasi anul 2027. Totodata, in Romania, astazi nu se tine cont de nivelul de poluare, in timp ce restul tarilor taxeaza suplimentar acest aspect, in cadrul conceptului «internalizarea costurilor externe»“.