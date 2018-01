News | 2018

Tendinta de taxare la kilometru a autovehiculelor comerciale de transport marfuri s-a extins odata cu extinderea retelei de autostrazi si drumuri expres, de la tari cu traditie in taxarea pe autostrazi precum Franta, Italia, Spania, Germania, la tari precum Austria, Cehia, Ungaria.

Unele dintre aceste tari taxeaza autoturismele in functie de distanta parcursa (Italia, Franta) sau pe timp - prin viniete/stickere cu diferite valabilitati (Austria, Romania, Ungaria) sau absolut deloc - Germania.



Totusi, Germania intentioneaza sa introduca la 1 iulie 2018 o taxare de 130 euro pe an pentru autoturisme, iar pentru cele inmatriculate in Germania statul va oferi posibilitatea deducerii taxei din impozitul anual. Acest aspect a determinat Austria sa deschida un proces impotriva Germaniei la Curtea Europeana de Justitie pentru anularea acestei discriminari, deoarece utilizatorii autoturismelor cu alte numere de inmatriculare decat de Germania nu au nicio facilitate.

In Romania taxarea pentru utilizarea celor peste 17.000 km de drumuri nationale (din care 748 km de autostrada) se face in continuare pe zi. Practic, acelasi autovehicul de 40 t, cu mai mult de 5 axe, plateste intre 11 euro/zi si 1210 Euro/an indiferent de numarul de km parcursi sau de nivelul emisiilor poluante. Separat de drumurile nationale, cele judetene insumeaza aproape 35.400 km, iar cele comunale peste 33.100 km. Ambele categorii au administratori diferiti si pot avea propriile tarife de utilizare a infrastructurii proprii, dar si propriile portante, de obicei inferioare retelei principale, precum si propriile tarife pentru depasirea acestor valori.

Un autoturism plateste astazi in Romania 28 euro/an, in Austria - 87,3 euro/an (Austria are o retea de autostrazi de 1.720 km), in Ungaria - 140 euro/an (Ungaria are o retea de autostrazi de 1.500 km), in Bulgaria - 50 euro/an (Bulgaria are o retea de autostrazi de 800 km), iar in Germania (reteaua de autostrazi are 13.000 km), daca se va aplica de la 1 iulie 2018 sau din 2019, 130 Euro/an.

In Bulgaria, unde taxarea este tot pe timp, pentru vehiculele de transport marfa cu masa totala maxim autorizata (MTMA) sub 12 t tariful pentru o vinieta anuala este de 413 euro pentru vehiculele Euro 3-4 si 537 euro pentru Euro 0-2.

In Ungaria, pentru autoturisme si vehiculele de transport calatori taxarea se face pe timp, in timp ce la vehiculele de transport marfa de peste 3,5 tone nivelul taxei de drum este stabilit in baza tipului de drum, a categoriei de autovehicul si a gradului de poluare (emisie CO2). Taxa de drum se calculeaza pe kilometru. Astfel pentru vehiculele intre Euro 3-6 taxa de drum/km este de 44,54 HUF/km (0,14 euro/km).

In Austria, vinieta se calculeaza in functie de numarul de axe la care se adauga taxe suplimentare pentru poluarea aerului si poluare fonica. Vinieta se aplica pentru vehiculele cu MTMA peste 3,5 t si se calculeaza pe kilometru, variind intre 0,2540 euro/km - 0,3152 euro/km. In Austria, incepand cu 01.01.2010, a fost introdusa taxa pe clasa de emisii Euro pentru autovehiculele de peste 3,5 t, iar la 01.01.2017 s-au adaugat taxe suplimentare pentru poluarea aerului si poluarea fonica.

Costurile cu utilizarea infrastructurii in Germania pot varia de la 0,135 Euro/km pentru un autovehicul Euro 6 cu remorca cu 5 axe sau mai mult pana la 0,218 euro/km pentru un autovehicul non-euro, reprezentand un total de 1.350 euro/luna pentru 10.000 km pana la 2.180 euro/luna pentru un autovehicul non-euro.

Cele mai multe autovehicule comerciale sunt din categoria Euro 5, cu 5 axe, pentru care costul lunar este de 0,156 euro/km, adica 1.560 euro lunar pentru numarul de km considerati.

Un camion de 40 t poate rula circa 100.000 km pe an cu un sofer in Romania, pentru care plateste 1.210 euro, iar in Europa de Vest, avand in vedere infrastructura si logistica bine puse la punct, unde nu se pierde timp la incarcare si descarcare, un camion poate rula 150.000 km intr-un an cu un sofer (12.000 - 14.000 km lunar), platind o medie de 15.000 euro pe an.

