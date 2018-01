News | 2018

18.01.2018 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

CTP va finaliza mai multe depozite si va demara noi constructii in cele trei parcuri logistice pe care le detine in vecinatatea capitalei: CTPark Bucharest West, CTPark Bucharest si CTPark Bucharest North (fostul Chitila Logistic Park), pana la finele lui 2018, estimand ca suprafata cumulata a acestora va fi de aproximativ 680.000 m2. La nivelul intregului sau portofoliu national, CTP are planificata o extindere de minimum 300.000 m2.



Noul an va fi marcat de un proces puternic de dezvoltare in vestul Bucurestiului, unde compania detine trei proprietati, anunta dezvoltatorul. In total, in 2018 este programata livrarea a circa 236.000 m2 langa Bucuresti, repartizati astfel:

- in CTPark Bucharest se construieste o cladire de 50.000 m2 cu finalizare estimata pentru intervalul Q1 - Q2 2018;

- in CTPark Bucharest West sunt in constructie trei depozite cu o suprafata totala de 175.000 m2 a caror finalizare este programata in Q1 - Q3 2018;

- in CTPark Bucharest North (fostul Chitila Logistic Park) a fost inceputa, la finalul lui 2017, prima etapa de dezvoltare a circa 11.000 m2 de noi spatii de depozitare, ce au ca termen de livrare Q4 2018. De asemenea, mai spune sursa citata, in cursul acestui an vor fi terminate lucrarile de modernizare din parcul logistic situat in localitatea Chiajna (fostul Phoenix Logistics Center), care a fost achizitionat de CTP in 2017 si integrat in CTPark Bucharest. Ultima etapa a procesului de renovare si modernizare va incepe in Q2 2018 si se va incheia in Q3 a.c. Pentru anul in curs, compania are prevazuta, printre alte proiecte, finalizarea dezvoltarilor demarate in parcurile din Timisoara si Cluj, precum si continuarea dezvoltarii parcului de la Pitesti.