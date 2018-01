Trafic Media

News | 2018

Grupul european de transporturi rutiere si logistica, STEF cauta in prezent 500 de soferi datorita cresterii activitatii, dar si sa inlocuiasca pe cei care ies anul acesta la pensie.

STEF are in prezent mai mult de 3.000 de soferi cu care opereaza in jur de 1.900 de vehicule si 1.950 de remorci frigorifice pentru clienti, in principal din industria alimentara si retail din sapte tari europene: Belgia, Spania, Franta, Italia, Olanda, Portugalia si Elvetia.



Subliniind criza crescanda a recrutarilor din sectorul transportului rutier si al logisticii din Europa, directorul pentru resurse umane al STEF Transport France, Renaud Bouet, a declarat pentru cotidianul francez de afaceri Les Echos ca in Franta este o lipsa de peste 20.000 de soferi.

Compania incearca sa atraga soferi de la concurentii sai carora le promite prime anuale echivalente cu plata pe o luna si le da posibilitatea de a deveni actionari la companie.

STEF a semnat un acord cu o filiala a Ministerului Apararii al Frantei, specializata in recalificarea personalului militar care intentioneaza sa se intoarca la viata civila, multi dintre acestia avand permis de conducere pentru camioane.

Marea Britanie se numara printre numeroasele tari europene care se confrunta cu problema majora a deficitului de soferi. In raportul privind cele mai recente provocari privind lipsa de competente, Asociatia transportatorilor de marfuri (FTA) a raportat in noiembrie ca lipsa de soferi din Regatul Unit a crescut brusc la 52.000 anul trecut, fiind cu 49% mai mare decat inainte. Britanicii se tem ca iesirea din UE va accentua si mai mult problema lipsei de soferi, dar si deficitul de personal din sectorul logistic.

Dupa publicarea cifrelor trimestriale privind migratia din noiembrie anul trecut, ALS a declarat ca statisticile „au confirmat ceea ce spun membrii nostri - lucratorii UE incep sa plece din Marea Britanie si sa se indrepte acasa“. Fostul sef adjunct al FTA, James Hookham, a declarat ca asociatia a primit rapoarte despre companii care au pierdut 100 de cetateni UE pe luna, in parte din cauza incertitudinii cu privire la viitor si a imbunatatirii oportunitatilor la domiciliu.

„Exista 43.000 de soferi de camioane din UE care lucreaza in Marea Britanie si aproximativ 120.000 de lucratori in depozite“, a precizat el. „Ei joaca un rol esential in functionarea cu succes a depozitelor, a huburilor de transport si a livrarilor de marfuri - deplasarea marfurilor din industria britanica. Fara contributia lucratorilor din UE, de unde vor veni oameni in industria logistica?“ Acesta a solicitat guvernului britanic sa actioneze rapid si decisiv pentru a rezolva aceasta problema. „Plecarea in masa a acestor lucratori reprezinta o amenintare majora pentru sectoarele logistica si de transport. Exista pericolul ca unele firme sa ramana fara suficient personal pentru a-si continua activitatea.“