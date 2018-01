News | 2018

19.01.2018 / Trafic Media Detalii

In ciuda inchiderii taberei migrantilor „Jungle“ din Calais in octombrie 2016, camioanele care traverseaza canalul sunt zilnic atacate, potrivit Asociatiei de Transport Rutier din Regatul Unit (RHA), care sustine ca are dovezi ca unii ofiteri francezi permit in mod deliberat migrantilor sa treaca controalele nedetectati prin oprirea monitorizarii batailor inimii la frontiera franceza.



RHA a spus ca migrantii si traficantii lor continua sa ameninte siguranta conducatorilor auto care trec prin Calais, de exemplu punand obstacole in calea vehiculelor, care sunt fortate sa se opreasca, in incercarea lor de a ajunge in Regatul Unit prin orice mijloace si fara a respecta siguranta lor sau a soferilor de camioane pe care ii pandesc ".

Directorul executiv al RHA, Richard Burnett, a declarat ca traficantii de persoane vor sa opreasca prin orice mijloace camioanele. Acestia aurnca pietre sau pun bolovani pe mijlocul soselei, iar camioanele nu au pe unde sa isi continue drumul. „Aceasta este o problema umanitara si niciunul din cele doua guverne, britanic si francez nu fac suficient. Este o problema umanitara si pentru soferi care vor doar sa isi faca treaba in siguranta, dar inca se confrunta zilnic cu violenta si intimidare. Guvernul britanic trebuie sa influenteze omologii sai francezi. In prezent, guvernul britanic este ca o usa rotativa in ceea ce priveste numarul de ministri ai imigratiei cu care am lucrat in ultimii ani. Este greu sa construiesti relatii, sa influentezi, sa faci schimbarile necesare. De asemenea, exista informatii si dovezi care sa demonstreze ca monitorizarea batailor inimii la frontiera franceza este oprita, permitand migrantilor sa treaca. De ce? Pentru ca este mai usor si pentru ca nu doresc sa se ocupe de aceasta problema. Problema trebuie rezolvata, migrantii trebuie procesati rapid si RHA va face tot posibilul pentru a se asigura ca vara lui 2018 nu aduce nenorocire continua pentru soferii de camion ".