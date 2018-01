News | 2018

Eduard Nikolaev (Kamaz) a trecut pe primul loc in clasamentul general al raliului Dakar din acest an si pana in etapa a zecea si-a tot sporit avantajul fata de principalul sau urmaritor, argentinianul Federico Villagra (YPF Infinia Diesel Team De Rooy), dupa care in etapa a zecea avansul sau a scazut la 24 de minute, iar dupa etapa a 11-a a pierdut locul intai, la 1'07" de lider.



Dupa ce etapa a noua a raliului, Tupiza-Salta, de 755 km, a fost anulata, etapa a zecea, Salta-Belen, de 797 km, a fost dominata cap-coada de Ton van Genugten, urmat la 33 de secunde de Villagra, la 11'09" de Siarhei Viazovich (Maz-Sportauto) si la 22'14" de Nikolaev. Acesta din urma si-a pastrat astfel primul loc in clasamentul general, dar la numai 24'44" de Villagra, pentru ca al treilea pe podium, Viazovich, sa fie la 3H48'30" de lider.

Viazovich a obtinut prima sa victorie la Dakar 2018 in etapa a11-a, Belen-Fiambala-Chilecito, de 485 km, la diferenta de 1'24" de Villagra si la 28'51" de Dmitry Sotnikov (Kamaz). Nikolaev a incheiat ziua pe locul al saptelea, la mare distanta de lider - 42'15" - astfel ca in clasamentul general trece pe locul al doilea, dupa Villagra. Viazovich se distanteaza de urmaritori datorita acestei victorii, fiind acum tot al treilea, la mai bine de o ora si jumatate inaintea lui Airat Mardeev (Kamaz).