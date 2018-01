News | 2018

19.01.2018 / Trafic Media Detalii

Bazandu-se pe cresterea continua din Romania, investitorul belgian WDP isi consolideaza capitalul in cadrul entitatii romanesti, incepand cu 1 ianuarie 2018. Filiala din Romania, WDP Development RO, care era intr-un joint venture de 51/49 cu Jeroen Biermans, prin convertirea unui imprumut al actionarului, ajunge la o rata de proprietate de 80/20. Acest lucru va facilita o injectie de capital de la WDP Group, in scopul cresterii valorii portofoliului de la 230 de milioane de euro la 500 de milioane de euro, pana in 2020.



Jeroen Biermans va ramane director general in Romania si actionar al noii entitati, WDP Romania. "Consolidarea WDP Romania ne asigura continuitate in dezvoltarea business-ului si in construirea infrastructurii pentru sustinerea economiei romanesti", a spus acesta.

WDP, listata pe bursele Euronext si Amsterdam, este activa si in Benelux si Franta. Grupul detine un portofoliu industrial de 3 milioane de metri patrati.