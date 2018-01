News | 2018

22.01.2018 / Trafic Media Detalii

UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) a preluat 51% din partile sociale ale Agentiei poloneze de distributie Timex Card SP. z o.o., efectuand, astfel, cea mai mare achizitie din istoria companiei. Prin urmare, UTA dispune de o prezenta puternica directa in Polonia, in tarile baltice si in Ucraina.



Din acest moment, Agentia poloneza Timex Card SP z o.o. reprezinta UTA pe piata din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania si Ucraina. In paralel cu preluarea, furnizorul de servicii de mobilitate isi consolideaza acum si activitatea economica din Bulgaria prin dezvoltarea unei organizatii. Prin cumpararea participatiei, UTA isi extinde prezenta pe piata in Europa Centrala si de Est si poate accelera intr-un mod mai eficient dezvoltarea produselor sale in aceasta regiune de dezvoltare extrem de dinamica. Pana la urma, Polonia, una dintre pietele internationale principale de transport din Europa, si tarile baltice reprezinta aproape 35% din piata europeana a cabotajului (exprimata in tona per kilometru). „Prin intermediul tranzactiei ne apropiem si mai mult de client si putem oferi intr-un ritm mai rapid produse si servicii noi“, declara Volker Huber, Presedintele Consiliului de administratie al UTA. „In consecinta, prin achizitie ne dorim, de asemenea, sa ne majoram cota de piata in randul companiilor de transport de marfuri si, in acelasi timp, in randul autoturismelor si vehiculelor folosite de sub 3,5 tone.“ In prezent, aproximativ 1.800 de transportatori din cele sase tari utilizeaza solutiile UTA, care, pe langa numeroase servicii de mobilitate, cuprind solutii interoperabile privind taxele de drum si care asigura accesul la o retea de peste 55.000 de puncte de acceptare.

„In concordanta cu strategia noastra de dezvoltare privind solutiile pentru flote si pentru mobilitate, al caror scop este, printre altele, extinderea vanzarii de solutii UTA, aceste tranzactii ne vor permite sa ne consolidam intr-un ritm mai rapid prezenta pe pietele emergente puternice“, spune Antoine Dumurgier, Chief Operating Officer al Edenred Fleet & Mobility Solutions. Insa nu doar UTA, ci si Agentia poloneza de distributie Timex Card beneficiaza in urma preluarii: „Prin asocierea dintre prezenta semnificativa pe piata a Edenred, solutiile de inalta calitate ale UTA si experienta indelungata la nivelul sectorului a Timex Card, ne este oferita o parghie importanta pentru a putea observa noile oportunitati“, declara Andrzej Sklodowski, Chief Executive Officer al Timex Card. Agentia poloneza de distributie activeaza deja de peste 25 ani pe piata poloneza si de peste zece ani in tarile baltice si in Ucraina.