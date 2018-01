Trafic Media

News | 2018

22.01.2018

In contextul epuizarii contingentului stabilit pentru lucratori permanenti si lucratori detasati pentru anul 2017 si avand in vedere atat potentialul de dezvoltare economica a Romaniei (prin utilizarea fondurilor structurale disponibile din partea Uniunii Europene), cat si necesitatea de a asigura forta de munca ceruta in unele sectoare de activitate sau meserii (care nu poate fi acoperita de lucratorii romani), precum si prevenirea situatiilor in care strainii lucreaza in Romania fara forme legale, a fost elaborata si adoptata HG nr. 946/2017 prin care s-a stabilit un contingent de 7.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018 (in baza avizelor de angajare/detasare).



In HG nr. 946/2017 sunt prevazute tipurile de avize de angajare/detasare, care atesta dreptul unui angajator de a incadra in munca un strain pe o anumita functie, ce pot fi eliberate in anul 2018, precum si numarul acestora, defalcat pentru fiecare tip de aviz, astfel: lucratori permanenti - 4.000, lucratori detasati - 1.200, persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 700, lucratori inalt calificati - 500, lucratori sezonieri - 400, lucratori stagiari - 100 si lucratori transfrontalieri - 100.