22.01.2018 / Trafic Media Detalii

Grupul Gefco anunta deschiderea celui de-al treilea depozit cu temperatura controlata dedicat biostiintei si sanatatii. Unitatea este foarte aproape de Aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Odata cu deschiderea noii unitati, de 1.400 m2, se consolideaza si se extinde expertiza liniei de business de expediere de marfuri a Gefco in sectorul biostiintei si sanatatii. Unitatea a fost conceputa pentru a indeplini cele mai inalte standarde din expeditia de produse farmaceutice si prezinta zone de temperatura diferite: de la temperatura ambientala (15ºC la 25ºC) la refrigerare (de la 2ºC la 8ºC) si pana la congelare (-15ºC la -25ºC). "Reusim sa ne diferentiem serviciul prin detinerea unei autorizatii de comerciant en-gross, care demonstreaza clientilor nostri ca ne desfasuram activitatea in conformitate cu aceleasi standarde ca si ei", a declarat Josette Wells, director de calitate si conformitate al Gefco Fowarding. Autorizatia ii permite unitatii sa depoziteze medicamente pentru uz uman si veterinar, precum si dispozitive medicale, ca parte a serviciilor de logistica si transport.



Unitatea ofera, de asemenea, niveluri ridicate de securitate, incluzand scanarea cu raze X, pentru incarcaturile aeriene, si monitorizarea constanta 24/7. Noul centru este conform BPD* si certificat ISO 9001: 2015. "Piata de logistica din domeniul biostiintei si sanatatii este in schimbare, devenind tot mai complexa. Odata cu cresterea numarului de produse sensibile la temperatura, precum si a reglementarilor legate de transportul acestora, companiile trebuie sa se concentreze mai mult pe control si securitate", a declarat Anthony Gunn, vicepresedinte executiv al Gefco Forwarding, completand: "Gefco are o traditie puternica in sectorul biostiintei si al sanatatii. Aceasta deschidere a noii unitati din Marea Britanie reflecta investitia continua in acest sector."

Noua unitate se alatura depozitelor de tranzit existente anterior in Frankfurt, Germania si Amsterdam, Olanda.