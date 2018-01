News | 2018

22.01.2018 / Trafic Media Detalii

Luna trecuta, exporturile inregistrate pe Bursa TimoCom s-au redus la jumatate, comparativ cu luna anterioara, in paralel cu o crestere aproape nesemnificativa a volumelor de import. Singurele cresteri ale exporturilor au fost pe relatia Polonia, unde s-a ajuns la un raport marfa/camion de 20/80, fata de 14/86, cu o luna in urma, in vreme ce scaderi accentuate au fost inregistrate pe Marea Britanie (de la 32/68, luna trecuta, la 7/93), pe Germania si Franta.



Cele mai mari cresteri ale importurilor au fost pe relatiile Franta si Belgia, unde s-a ajuns de la 12/88, luna trecuta, la 38/62, respectiv de la 4/96 la 25/75. In acest timp, cele mai mari scaderi ale importurilor au fost inregistrate pe Polonia (de la 78/22, cu o luna in urma, la un dramatic 40/60), Ungaria si Cehia.

Mai multe amanunte puteti afla din numarul urmator al revistei Tranzit.