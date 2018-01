News | 2018

22.01.2018 / Trafic Media Detalii

Conform datelor DRPCIV, anul trecut s-au inmatriculat pentru prima data in Romania 6.609 autovehicule comerciale de peste 16 t, fata de 8.755 in 2016.

Dintre acestea, 6.439 sunt autoutilitare noi de peste 16 t, fata de 8.588 in 2016. Lider de piata este tot Mercedes-Benz, cu 1.364 de unitati, fata de 1.753 in 2016, urmat de MAN, cu 1.114, fata de 1.214, Volvo, cu 1.104/1.617, Scania, cu 939/1.098, DAF, cu 897/1.311, Iveco, 555/1.016, Renault Trucks, cu 366/549, Ford, cu 81/3, si Astra, cu 19 basculante, fata de 27 in 2016.



Din categoria autospecialelor de peste 16 t au fost inmatriculate 170 de unitati noi, in crestere cu trei unitati fata de 2016. Lider de piata este MAN, cu 37 de vehicule (34 in anul anterior). Il urmeaza Renault Trucks, cu 27 (31 in 2016), DAF, cu 25 (16 in 2016), Ford, cu 24 (niciuna in 2016), Kirchhoff, cu 24 de gunoiere (20 in 2016), Iveco, 18 (fata de 37 in anul anterior, cand a fost lider de piata la aceasta categorie), AB si BMC, cate 9, Mercedes, cu 5 (13 in 2016), Volvo, tot cu 5 (1 in 2016), Scania, cu 4 (6 in 2016), Liebherr, cu 3 macarale mobile, fata de 7 in 2016, si Sisu, cu 1 macara mobila, la fel ca in 2016.