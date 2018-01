News | 2018

23.01.2018

Numarul total al romanilor care traiesc in afara granitelor tarii este dificil de cuantificat, insa conform datelor publicate de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica in „International Migration Outlook 2017”, la mijlocul lui 2015 erau 3,5 milioane de cetateni romani care traiau in afara teritoriului Romaniei, peste o treime fiind in Italia, arata Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) la solicitarea revistei Tranzit.



Conform ultimelor date publicate de catre Institutul National de Securitate Sociala din Spania, la nivelul lunii noiembrie 2017, 324.910 romani figurau ca fiind cotizanti la sistemul de securitate sociala spaniol. „Dintre acestia, 195.275 de lucratori erau afiliati la regimul general, 56.647 erau afiliati la regimul agrar, 36.869 erau afiliati la regimul angajatilor in gospodarii, 35.507 erau pe cont propriu (“autonomi”), 157 erau afiliati la regimul special al navigatorilor si 5 lucratori romani erau afiliati la sistemul de securitate sociala al minerilor“, arata ministerul. Cea mai mare comunitate de romani traieste insa in Italia, insa aici datele statistice sunt diferite. Cele mai recente se refera la 2016, fiind incluse in datele Institutului National de Statistica din Peninsula, potrivit carora se aflau legal pe teritoriul Italiei 1.151.395 de cetateni romani. In schimb, potrivit datelor din Anuarul statistic Caritas Migrantes, la 31.12.2012 lucratorii romani din Italia au fost in numar de 819.641 (22,4% din totalul strainilor). Comunitati importante de migranti romani se afla si in Germania, Franta si Marea Britanie, cateva sute de mii de persoane in fiecare dinte aceste tari, cei mai putini fiind in Estonia, circa 300 de persoane inregistrate legal la 31 decembrie 2014.