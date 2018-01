News | 2018

23.01.2018 / Trafic Media Detalii

Trailerele autopropulsate MSPE de 48 t au in total 46 de axe, deci se pot folosi la transporturi foarte grele. Printre achizitiile companiei spaniole Navantia se numara un modul MSPE 6/4/2,43 48 t cu sase axe, patru module MSPE 4/2/2,43 48 t cu patru axe si doua unitati propulsoare cu putere de 368 kW fiecare, echipate cu motor Scania. In afara de sarcina utila foarte mare si de versatilitate in configurare, acest trailer autopropulsat se remarca si prin manevrabilitate foarte buna, oferind si cel mai bun compromis intre dimensiunile platformei, performanta de incarcare si investitie, asa cum asigura reprezentantii producatorului. Iar datorita anvelopelor solide siguranta este si ea ridicata.



Un singur modul MSPE cu sase axe poate atinge o greutate totala maxima de 288 t.

Navantia este un jucator global important pe piata de design si constructie de nave militare si civile, cu activitate in 19 tari si birouri in Australia, Qatar, India, Turcia si Brazilia. Iar modulele MSPE de la Cometto ofera posibilitatea de grupare si extindere a platformei de transport in functie de orice nevoie a acestui client.