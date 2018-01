News | 2018

25.01.2018 / Trafic Media Detalii

Este putin probabil ca iesirea Marii Britanii din UE sa dauneze economiilor pietelor emergente. Ba mai mult, chiar ar putea ajuta, prin oferirea unui acces mai larg pe piata, se arata intr-un studiu Agility, elaborat impreuna cu Transport Intelligence, prin chestionarea a peste 500 de directori din industria logistica globala.



In cadrul sondajului, aproape 45% dintre repondenti afirma ca pietele emergente vor fi in mare parte neafectate de Brexit, iar peste 25% cred ca ar putea fi, pentru industria logisticii, un posibil catalizator pentru noile acorduri comerciale dintre tarile emergente si Marea Britanie si UE. Mai mult, doar 12% dintre cei chestionati cred ca Brexit-ul dauneaza pietelor emergente. Toate acestea arata schimbari de viziuni, pentru ca in urma cu un an, 69% dintre directorii chestionati se declarau ingrijorati de Brexit.

Potrivit indexului, in topul celor 50 de tari, Rusia a urcat trei locuri, pâna pe 7, dupa ani de scadere a performantei. Economia Rusiei s-a stabilizat si a inregistrat o crestere modesta in 2017, dupa consolidarea industriei bancare si reforma economica. Rusia a beneficiat, de asemenea, de eforturile Arabiei Saudite de a convinge producatorii majori de petrol sa opreasca productia.

Turcia a alunecat un loc, pâna pe 10 , in ciuda cresterii de 11% din trimestrul al treilea al lui 2017. Turcia inca se recupereaza dupa efectele unei lovituri de stat nereusite in 2016, când economia a scazut cu aproape 1%. Economistii internationali avertizeaza ca Turcia trebuie sa ridice ratele dobânzilor pentru a controla inflatia si pentru a evita „supraincalzirea“.

Pe de alta parte, liniile de transport aerian si maritim de marfuri din UE catre Turcia au avut cele mai rapide cresteri din toate pietele emergente, mai ales ca locatiile de asamblare a automobilelor din Turcia continua sa fie esentiale pentru strategiile producatorilor europeni de vehicule.

Kazahstan a cazut sase locuri, pâna pe 20, in ciuda cresterii productiei de petrol. China si India se situeaza in topul clasamentului din 2018, distantându-se mai mult de locul 3 EAU. India si China sunt destinatiile favorite de investitii ale industriei logistice, iar Vietnam conduce un al doilea grup, care include EAU, Brazilia si Indonezia. Procentul directorilor din cadrul lantului de aprovizionare ale caror companii intentioneaza sa investeasca in India a crescut la 37,4%, de la 22,8%, in urma cu un an, dupa o serie de reforme si dupa unificarea fiscalitatii pentru marfuri si servicii. Tarile care si-au imbunatatit infrastructura si legaturile de transport au fost in special India, Indonezia, Turcia, Egipt, Iran, Pakistan, Argentina si Bangladesh. In clasament, din acest punct de vedere, au scazut Kazahstan, Sri Lanka, Columbia, Brazilia, Thailanda si Kuweit.

55% dintre executivii chestionati spun ca intreprinderile mici si mijlocii (cu mai putin de 250 de angajati) vor beneficia cel mai mult de pe urma cresterii pietelor emergente, iar 26% au declarat ca intreprinderile mari vor fi principalii beneficiari.