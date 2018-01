News | 2018

25.01.2018 / Trafic Media Detalii

Crown Equipment Corporation a prezentat un catarg nou, mai scurt, care poate fi comandat optional pentru anumite modele de stivuitoare cu contragreutate. Este vorba in special de utilajele grele, folosite de regula in aplicatii cross-dock.

Noul catarg TL (Truckers Mast), cu doua sectiuni, este echipare optionala pentru modelele seriilor FC 5200 si C-5 si este disponibil cu dimensiune de 175, 195, 205, 201 si 285 cm. Indiferent de versiunea de catarg aleasa, aceasta nu influenteaza sarcina utila a echipamentelor - in cazul FC 5200 si C-5, capacitatea de incarcare variaza intre 1.800 si 3.000 kg.



Propulsat de un motor pe gaz petrolier lichefiat (GPL) de 2,4 l, Crown C-5 este un stivuitor versatil, care poate fi folosit atat pentru activitati la interior, cat si la exterior, indiferent de conditiile de lucru.