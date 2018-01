News | 2018

25.01.2018 / Trafic Media Detalii

Toyota Material Handling (TMH) a propune o gama noua, extinsa de echipamente cu ghidaj automat pentru piata europeana. Utilajele sunt destinate operatiunilor cu caracter repetitiv de manipulat marfa paletizata.

Gama Autopilot include transpaleta LAE250, stacker-ul SAE160, reach-truck-ul RAE160-250, stivuitorul cu contragreutate OAE120CB si tractorul pentru sarcini grele TAE500. Echipamentele sunt compatibile cu doua tehnologii de navigatie de mare acuratete: pe baza de reflectori, navigatie obisnuita sau o combinatie intre cele doua sisteme - navigatie duala.



Controlul se face prin programul Order Manager, dezvoltat de Toyota. Softul poate fi folosit si ca platforma de comunicare cu sistemul de management al depozitului si cu sistemele de productie. In plus, tine evidenta bunurilor depozitate, a comenzilor si a fluxului de trafic.

Echipamentele pot fi echipate cu baterii litiu-ion, care sunt cu 30% mai eficiente din punct de vedere energetic. In plus, au functie de auto-incarcare, astfel ca nu este nevoie de interventia personalului sau de spatii special amenajate pentru schimbarea bateriei.