25.01.2018 / Trafic Media Detalii

Toyota Industries Corporation (TICO) ramane cel mai mare furnizor de echipamente de manipulat din lume, cu o cifra de afaceri totala de 8,563 de miliarde de dolari americani. Potrivit unei statistici realizate de Modern Materials Handling, avand la baza cifrele financiare realizate in anul fiscal 2016, performantele TICO au fost impulsionate de achizitiile companiilor Bastian Solutions si Vanderlande Industries.



KION ramane pe locul doi mondial, cu vanzari de 5,879 de miliarde de dolari.

Dupa cumpararea UniCarriers, Mitsubishi Nichiyu Forklift a urcat pe pozitia a treia, in detrimentul Jungheinrich, care a coborat pe patru, in ciuda performantelor excelente realizate in 2016. Compania germana a crescut foarte mult si anul trecut, cand a vandut nu mai putin de 109.200 de echipamente, cu 12,5% peste valorile din 2016.

Crown Equipment este pe locul al cincilea, dupa ce incasarile au crescut cu peste 10% in anul financiar 2016 comparativ cu cel precedent, in timp ce Hyster-Yale Materials Handling se situeaza pe pozitia a sasea, dupa achizitia Bolzoni.

Anhui Forklift este cel mai bine cotat producator chinez, ocupand locul al saptelea mondial, cu vanzari de 86.625 de echipamente, in crestere cu 16 procente.

O crestere spectaculoasa a fost inregistrata de Doosan, care a urcat de pe pozitia a 11-a pe locul opt, in timp ce Hangcha Group, care a vandut 82.350 de unitati, a urcat de pe 12 pe pozitia a noua. Top 10 este completat de Clark Material Handling, in anul in care aniverseaza 100 de ani de istorie.